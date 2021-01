Doetinchem zet zich schrap voor relschoppers, ook vrees voor onlusten elders in de Achterhoek

,,We zullen daar keihard tegen optreden”, zegt Boumans, die eraan toevoegt ook een tegenbeweging te zien. Die heeft zich inmiddels aangekondigd, onder meer vanuit de harde kern van De Graafschap en ook de volkswijk Kleintjeskamp. Beide geledingen laten weten niet te accepteren dat de Doetinchemse binnenstad wordt vernield. De eerste van deze ‘verdedigers’ hebben zich inmiddels laten zien in de stad.



Ook Achterhoekse boeren hebben zich inmiddels gemeld en hebben de politie aangeboden om ‘alle straten in Doetinchem dicht te zetten met 100 of 200 trekkers. Zodat er geen relschopper meer in of uit kan’.



Ook de tegenbeweging waarschuwt Boumans overigens: ,,De betrokkenheid met de stad is mooi. Toch doe ik een beroep op deze mensen om niet naar de binnenstad te komen. Ook zij zullen zich dan strafbaar maken.”