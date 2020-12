Doetinchemmer (30) verliest al zijn spaargeld en usb-sticks met dierbare foto’s tijdens inbraak

De zaak van de Doetinchemmer werd dinsdagavond behandeld in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht. In de uitzending werden ook beelden van de daders getoond.



Op de beelden is te zien hoe twee mannen op maandag 27 juli 's middags een appartementencomplex aan de Beethovenlaan betreden. Ze proberen het eerst via de kelderdeur. Nadat blijkt dat die deur op slot zit, proberen ze het via de deur van de brandtrap. Deze blijkt gewoon open. Na kort overleggen lopen ze naar boven.

Volledig scherm Het appartementencomplex aan de Beethovenlaan in Doetinchem. © Videostill Opsporing Verzocht

Voorkennis

Het duo loopt vervolgens in één keer door naar het appartement van de 30-jarige man. Ze komen binnen door een ruit uit de voordeur te trappen. Mogelijk was het tweetal er van op de hoogte dat er geld te halen viel.



Nadat ze de waardevolle spullen te pakken hebben, nemen de mannen de benen. Ze vertrekken via de brandtrap en rennen vervolgens in de richting van park Overstegen.

Informatie

De politie is op zoek naar mensen die het duo hebben gezien in de omgeving van Doetinchem. Het gaat om twee mannen met een lichte huidskleur. Tijdens het inbreken droegen beide daders een zwarte pet. Eén van de twee petten is van het designermerk Dsquared2. Op de voorkant staat met grote letters het woord ‘ICON'. Op de andere pet staat, wederom op de voorkant, het logo van de Amerikaanse honkbalclub New York Yankees.

Iets gezien of informatie? Contact opnemen met de politie kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

