Doetinchemmer (39) direct in beroep tegen straf voor slaan van ‘wispelturige ex onder de medicatie’

De advocaat veegde de vloer aan met het bewijs. Hij zei dat de vrouw geestelijk niet al te stabiel is, zware medicatie slikt en paniekaanvallen heeft. ,,Het gaat om een wispelturige dame die onbereikbaar is voor de reclassering en hulpverlening. Er ligt alleen haar verklaring, zonder steunbewijs. Er moet vrijspraak volgen.”



De politierechter had het moeilijk met de zaak. ,,Er is blijkbaar nog steeds sprake van een liefdevolle relatie en daarom begrijp ik niet waarom zij zou liegen. Uiteindelijk heb ik geen reden om aan haar verklaring te twijfelen. Ze belde midden in de nacht de politie, deed haar verhaal en bevestigde dat de volgende dag. Dat is voldoende bewijs.”