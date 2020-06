Doetinchemmer Henk zit al 3 maanden vast op de Filipijnen: ‘Ik zit hier waarschijnlijk nog tot augustus’

Al 46 jaar is Doetinchemmer Henk Ankoné met grote regelmaat te vinden in de Filipijnen. De liefde bracht hem sinds zijn pensionering in 2012 jaarlijks voor enkele maanden per jaar op het eiland Mindanao. Zo ook dit jaar. Samen met zijn Filipijnse vrouw vertrok hij in maart.



,,Tijdens de vlucht – die via een tussenstop in Abu Dhabi naar Manilla ging – was er nog niets aan de hand. Het eerste deel van de vlucht was net als anders, tijdens het tweede deel viel het me wel op dat het cabinepersoneel mondkapjes droeg en erg actief was met desinfectiemateriaal, maar op het vliegveld van Manilla was alles weer als gewoon”, zegt de voormalig docent aardrijkskunde van het Ludger College tijdens een skypegesprek.