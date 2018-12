Doetinchemmer Peter Drenth wil na verkiezingen door als gedeputeerde

Drenth is momenteel gedeputeerde van Gelderland voor onder meer Vitaal Platteland en Energietransitie. Van 2006 tot 2018 was hij wethouder van de gemeente Doetinchem. In mei van dit jaar werd hij gedeputeerde, als opvolger van Jan Jacob van Dijk, die bestuurder werd van de Christelijke Onderwijs Groep. Hij zei toen dat het om een vervanging ging voor één jaar en dat hij na de verkiezingen van 2019 niet opnieuw gedeputeerde zou worden. Nu komt hij daar op terug. ,,De partij wil, als alles gaat zoals wij hopen, op dezelfde voet verder. Dus met Bea Schouten en mij als gedeputeerden.’’

Uitdaging

,,Het werk als gedeputeerde is een geweldige uitdaging en ik doe het met veel plezier. De mensen met wie ik te maken heb, hebben ook lol in de samenwerking’’, zegt Drenth over zijn besluit om door te gaan. Verder gaan als lid van Provinciale Staten was voor hem geen optie. ,,Als je bestuurder bent geweest moet je niet daarna in hetzelfde volksvertegenwoordigend orgaan gaan zitten. Dat is zelden een succes.’’