Doetinchemmer Rob Lureman (75) zit vast in Suriname: ‘Stemming wordt hier steeds grimmiger’

Sfeer wordt er niet beter op

Lureman, voormalig verslaggever van De Gelderlander, is blij dat hij weer terug kan naar Nederland, want de sfeer in Suriname wordt er niet beter op. ,,In de volkswijken wordt de stemming steeds grimmiger. Dat heeft te maken met de explosief stijgende prijzen van veel producten. Een rol toiletpapier is in een week tijd drie keer zo duur geworden en op de zwarte markt betalen ze woekerprijzen voor een euro, 12 tot 14 Surinaamse dollar in plaats van 9.”