Doetinchemmer vrijgesproken door berichten van ex; te weinig bewijs voor stalking

Zoals ook bepleit door de advocaat van de Doetinchemmer die werd verdacht van stalking. Nadat de relatie was stukgelopen zou hij zijn ex stelselmatig hebben lastig gevallen door het sturen van berichten, door te bellen en door haar op te zoeken. In de periode tussen 1 juli en 7 december vorig jaar.



De verdachte bestreed dat en vertelde dat zijn ex hem, na het beëindigen van de relatie, regelmatig was blijven benaderen. ,,Dat is allemaal te lezen in mijn telefoon die door de politie in beslag is genomen. Maar zij hebben alleen de berichten eruit gehaald die voor mij negatief zijn.”