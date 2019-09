Doetinchemmers gooien jaarlijks per persoon 27 kilo spullen weg

In de gemeente Doetinchem gooit elke inwoner 27 kilo per jaar aan huisraad, grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten weg. ,,In werkelijkheid ligt dat getal veel hoger, want spullen worden ook gewoon in de natuur of in ondergrondse afvalcontainers gegooid, wat ook niet de bedoeling is’’, aldus Buha manager Christine Waasdorp.