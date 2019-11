Doetinchemmers vergeten hun zorgen tijdens verwendag: ‘Dit is zo'n warm gebaar’

‘Enorm goed verzorgd’

,,Overweldigend is het. We worden zó goed verzorgd. Hoe ze je hier verzorgen; niet normaal”, zegt ze vol enthousiasme. Zo'n 75 mbo-studenten van de opleiding Uiterlijke Verzorging leggen de Doetinchemmers in de watten, op initiatief van het Graafschap College en het Buurtplein. Het gaat volgens Anjo Racz, buurtcoach van het Buurtplein, om mensen die het om wat voor reden dan ook écht verdienen. Ook Van der Velden heeft een emotionele tijd achter de rug, sinds haar recente verhuizing van Brabant naar Doetinchem. ,,Ik moest m'n moeder van 85 in Brabant achterlaten en heb met veel problemen gezeten hier. Ook financieel. De emoties komen er vandaag uit.”

Alle zorgen vergeten

Op de verwendag vindt ze lotgenoten. Zoals Annet Vriezen (58). Terwijl een student haar haren verft, vertelt ze over hoe ze geniet. ,,Ik kan alles van me afzetten, even al m'n zorgen vergeten. Geweldig.”

De 78-jarige Pieta Draaisma wordt het even te veel als ze vertelt over de dag. ,,Dit is zo'n warm gebaar.” Vooral van de schoonheidsbehandeling heeft Draaisma genoten. ,,Het was zo fijn. M’n nagels, lippen, wenkbrauwen: overal was aandacht voor. En dan ook nog zo’n heerlijke massage.”