Doetinchems bordeel schroeft minimumleeftijd sekswerkers op tot 21 jaar

Twee weken daarvoor had de gemeenteraad van Doetinchem besloten dat de minimumleeftijd van sekswerkers omhoog moest van 18 naar 21 jaar. Dit omdat de raad vindt dat iemand op zijn 21ste beter een afgewogen beslissing kan nemen om in het vak van de prostitutie te gaan dan iemand die 18 jaar is.



Omdat de vergunning pas in 2023 weer wordt vernieuwd, was onduidelijk wanneer de hogere leeftijd zou worden ingevoerd. Daarom ging Boumans zelf in gesprek met Escape.



,,Het was een constructief gesprek", zegt Boumans. ,,De eigenares had na de bespreking in de gemeenteraad al besloten de wens te honoreren: dus vrouwen onder de 21 jaar kunnen geen kamer huren bij Escape. Overigens begreep ik dat in de praktijk dit ook al bijna niet voorkwam. De meeste vrouwen zijn tussen de 25 en 55.”