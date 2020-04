Doetinchems bureau brengt zeventig acteurs online bij elkaar: ‘Is dit een feestje, of is dit werk?’

Doetinchemmer Peter Timmers (57), directeur van acteursbureau Buro Wittenburg, heeft er iets op verzonnen. ,,Want we gaan niet bij de pakken neer zitten, ook al is het een moeilijke tijd. De markt is vrijwel ingestort. Ik denk dat ik nog tien procent van mijn normale omzet haal.’’

Oom Wim Beckers richt het bureau in 1978 op. Peter Timmers, politicoloog en zakelijker ingesteld, komt in het bedrijf werken en neemt het uiteindelijk over. Wittenburg bemiddelt tussen trainingsbureaus en acteurs en actrices.

Rollenspellen