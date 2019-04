Doetinchems dansgezelschap trad op voor het koningshuis: ‘Ongelooflijke ervaring’

Opnieuw afval gedumpt in Winters­wijk: ‘Dit is asociaal’

12:49 WINTERSWIJK - Voor de tweede keer in een week tijd is er afval gedumpt in het buitengebied van Winterswijk. Een oude wastafel, een bloembak en een grote parasol trof de politie maandagmorgen aan in de bossen langs de Kreilweg, in het Winterswijkse buurtschap Woold.