Doetinchems hart vol licht voor Utrecht

Burgemees­ter Doetinchem aangewezen als informa­teur voor nieuw bestuur Gelderland

20:00 ARNHEM/ DOETINCHEM - Burgemeester van Doetinchem Mark Boumans is benoemd tot informateur in Gelderland. Hij moet kijken welke partijen kunnen samenwerken in een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie. Dat is vrijdagmiddag bekend geworden bij een bijeenkomst over de duiding van de verkiezingsuitslag en het verloop van de coalitieonderhandelingen op het provinciehuis in Arnhem.