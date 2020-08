Doetinchems horeca-icoon Gertje van Aalst moest eigenlijk boekhouder worden

Bent u altijd een horecadier geweest?

,,Vanaf mijn 15de, toen ik bij cultureel centrum De Kameleon in Terborg de eerste disco’s organiseerde. Ik kom uit een keurig nest in Gaanderen, voornamelijk rooms en anti-alcohol. Mijn ouders vonden het maar niks. Die wilden dat ik boekhouder werd.’’



U heeft talloze kroegen en andere horecabedrijven gehad. Waar komt die passie vandaan?

,,Gasten een leuke avond bezorgen. Ik geniet van het contact met mensen. Het horecabloed zit niet in de familie. Tot ik hoorde dat mijn opa die ik nooit heb gekend ober was op de kermis in Gaanderen. Dat hebben ze me nooit verteld.”



Sinds 2006 zit u in de cultuurhoreca. Hoe kwam u daarin terecht?

,,Mij werd gevraagd om een horecaplan voor Lux (kunsthuis, cultureel podium in Nijmegen, EH) te schrijven. Dat was een kritisch rapport, want je kunt wel cultureel bloed hebben, maar dan heb je nog geen verstand van horeca. Toen zeiden ze: ‘Boertje uit de Achterhoek, dat heb je mooi op papier gezet. Kun je het ook voor ons uitvoeren?’. Dat heb ik toen gedaan.”