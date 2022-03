Doetinchems ondernemersdebat in schouwburg Amphion

Frustratie aan de grens: Duitse boer mag bouwen, Nederland­se niet

Een varkenshouderij net over de grens bij in Duitsland die twee nieuwe stallen bouwt, terwijl de Nederlandse boeren een paar honderd meter verderop in Hardenberg geen kant op kunnen vanwege de stikstofcrisis. Het zorgt voor frustratie bij de Nederlandse boeren én voor opmerkelijke situaties langs de grens. Maar hoe groot zijn die verschillen in natuurbeleid tussen Nederland en Duitsland eigenlijk?

5 maart