Doetinchems schoonmaakbedrijf BNL Cleaning failliet: 29 banen op de tocht

Overname geen succes

Het bedrijf, dat zit aan de Fabriekstraat in Doetinchem, was twintig jaar eigendom van een echtpaar waarvan de man in 2021 is overleden. De schoonzoon en zijn partner hebben het bedrijf overgenomen, maar dat was geen succes.



Voorlopig draait het bedrijf, met toestemming van de rechter, gewoon door. Vrijbergen: ,,Het is zaak de klanten te blijven bedienen. Ondertussen zijn er een aantal overnamekandidaten, waarbij het belangrijk is dat alle 29 mensen hun baan behouden. Ik heb goede hoop dat het tot een overname komt.”