Doetinchems Stadsfeest kent nu dorpse karaktertrekken: ‘Het is een soort reünie’

update Uitslaande schuur­brand met grote rookontwik­ke­ling bij De Heurne: asbest van dak komt vrij

DE HEURNE - Aan de Casperstraat in De Heurne is aan het begin van de maandagavond een uitslaande brand ontstaan in een schuur. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Een voormalige varkensschuur staat in lichterlaaie.

22 augustus