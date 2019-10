Doetinchemse bezorger DHL hield laptops en telefoons achter om zelf te verkopen

Handeltje

Daar werd duidelijk dat de verdachte grote financiële problemen had en met zijn 'handeltje' daaruit probeerde te komen. De officier van justitie eiste voor de verduistering in dienstbetrekking een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar. Plus verplicht contact met de reclassering en het volgen van een training. Bij de beoordeling nam ze mee dat we inmiddels twee jaar verder zijn en dat de verdachte in het verleden al eens een taakstraf had gehad. De advocaat vond twee weken voorwaardelijk wel genoeg. De politierechter ging echter mee met de officier en vonniste conform.