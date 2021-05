Doetinchemse burgemeester blij met effect noodverordening: teleurstelling overheerst na mislopen promotie

De Doetinchemse wijken Oosseld en Vijverberg waren zaterdagavond hermetisch afgesloten. Iemand die daar niets te zoeken had, was niet welkom. Ook gold een alcohol- en samenscholingsverbod. Voor, tijdens en na de wedstrijd tussen De Graafschap en Roda JC was veel politie op de been in de wijken. Zo waren er agenten te paard en op de fiets én reden politiebusjes en -auto’s rond. Ook de ME liet zich zien.