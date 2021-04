Doetinchemse burgemeester is kritisch over beslissing in coronatijd

DOETINCHEM - Het Flox Ondernemershuis in Doetinchem gaat weer open om met elkaar te kunnen netwerken. Dat is wat veel werknemers naast het live vergaderen missen. Ondanks het toenemend aantal coronabesmettingen is dat voor Ronald Treijtel reden er bij Flox weer mee te beginnen. „Mensen zijn blij dat we iets gaan doen.”

Door de coronacrisis is een groot deel van Nederland al een jaar thuis aan het werk. Vergaderen gebeurt veelal via internet. „Dat is natuurlijk een uitkomst”, zegt Ronald Treijtel, directeur-verbinder van Flox Ondernemershuis.

Geen activiteiten

„Maar wij horen ook dat ondernemers het een vermoeiende en soms wat saaie manier van communiceren vinden. De behoefte aan echt contact groeit. Je wilt weer samen een bakje koffie drinken, sparren over dingen. Elkaar verder helpen, dat is ook de gedachte achter Flox.”

De afgelopen vier maanden waren er geen activiteiten bij Flox. In de periode daarvoor, vooral in de zomermaanden toen de horeca open was, deed Treijtel nog wel het een en ander. Nu vindt hij het weer tijd om wat op te starten.

In april zijn weer de eerste (netwerk)bijeenkomsten in ‘zijn’ ondernemershuis. Denk aan een open coffee, ‘speeddatesessie’ en een ‘back to flox ontbijt’.

„Uiteraard wel op kleine schaal, zodat we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden”, aldus Treijtel. Waren er voorheen dertig tot zestig mensen welkom, nu zijn dat er slechts vijf tot tien. Het precieze aantal ligt aan de grootte van de zaal.

Terughoudendheid

Maar is het houden van bijeenkomsten überhaupt wel gepast nu het aantal coronabesmettingen stijgt?

De Doetinchemse burgemeester Mark Boumans juicht deze initiatieven niet toe. „Ik weet niet precies wat de ondernemer van plan is, maar in algemene zin roepen we op tot terughoudendheid van groepsactiviteiten. We vinden dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven omdat het aantal besmettingen oploopt. Onze gemeenteraad zou weer fysiek mogen vergaderen, maar dat doen we om die reden ook niet.”

Boumans merkt wel dat mensen na een jaar weer op zoek zijn naar wat mag. „Ze willen elkaar weer ontmoeten en dat is heel begrijpelijk. Met de maatregelen die er worden genomen, is het best denkbaar dat we over twee maanden een hele andere situatie hebben. Maar daar zijn we nu nog niet.”

Volgeboekt

Dat velen weer toe zijn aan een gewone bijeenkomst, merkt ook Treijtel. „Zelfs mensen van buitenaf, die geen lid van ons zijn, zijn enthousiast. Wat fijn dat jullie weer starten, zeggen ze.”

Verschillende activiteiten zijn al volgeboekt. Het aantal deelnemers uitbreiden, daar denkt de directeur van Flox niet aan. „Dat kan in deze tijd niet. Dan plan ik dezelfde activiteit liever een week later nog een keer in. We hebben tot nu toe geen besmettingen bij Flox gehad en dat willen we zo houden.”

Wat de GGD ervan vindt dat er weer wat activiteiten worden opgestart, wordt niet helemaal helder. ‘Als organisaties zaken binnen de grenzen van de landelijke maatregelen opstarten, kunnen en willen wij daar niks van zeggen’, is het enige wat een woordvoerder kwijt wil.