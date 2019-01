Doetinchemse Colette gaat als een superster op tournee over autisme

,,Ongelooflijk hè", zegt Colette de Bruin met verbazing in haar ogen. ,,Sta je ineens voor 1200 mensen in Martiniplaza je verhaal te doen. Er is blijkbaar een enorme honger naar informatie over autisme. Met name bij ouders van kinderen met autisme of familieleden, maar ook veel leerkrachten komen luisteren naar ons verhaal. Wat ik te vertellen heb? Dat autisme niet zo ingewikkeld is. We proberen de bezoekers mee te nemen in het brein van mensen met autisme en handvatten te geven. Leer de denkwijze van iemand met autisme te begrijpen en ga daarmee aan de slag.”