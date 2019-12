Doetinchemse danser eindelijk in het licht

DOETINCHEM - Het karakteristieke kunstwerk Shall we dance aan de Keppelseweg in Doetinchem is gisteravond in het licht gezet. De 37 meter hoge stalen mast die dansend zijn weg gaat, is een nieuwe periode ingegaan na het verwijderen van de energiemasten in de directe omgeving.