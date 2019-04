Doetinchemse Europarlementariër en invloedrijke CDA-er overleden: ‘Arie zocht altijd het compromis’

Clémence Ross-van Dorp

Tegen de NRC zegt hij over Clémence Ross- van Dorp in 2004: ,, Ze had deelgenomen aan een of andere actiegroep in haar woonplaats. Dat sprak me wel aan, dat activistische in haar. Net zoals het opviel dat ze Chinees had gestudeerd.’’ En ze kon plat Achterhoeks. ,,Dat was handig voor de contacten hier in Gelderland.’’



Oostlander stimuleert Clémence Ross om de kaderschool van het CDA te gaan volgen. In 1998 vertrok de Breedenbroekse naar Den Haag. Daar schopt ze het tot lid van de Tweede Kamer en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende 1. Later wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter van een betaald voetbalclub, in dit geval De Graafschap.