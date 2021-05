Doetinchemse gebroeders Ebbers zijn een begrip in de duivensport: ‘Het is meer dan ze af en toe wat voer geven’

Daarom lag afscheids­brief van Antoon Slot op een zolder in Neede: ‘Het verzet verspreid­de kopieën, zo hield men elkaar op de hoogte’

4 mei NEEDE/LICHTENVOORDE/AALTEN - Verzetsstrijder Antoon Slot uit Lichtenvoorde schreef een indringende afscheidsbrief aan zijn familie en verloofde, enkele uren voordat hij op 25 juli 1944 in Utrecht werd geëxecuteerd. Waarom lag zijn brief op een zolder in Neede?