Doetinchemse geloofsgemeenschap Housefires verhuist naar de kroeg

Housefires bestaat vier jaar en zat voorheen in de Stadswal, de vroegere Baptistenkapel. ,,Deze jas paste ons niet meer", zegt woordvoerster Jeanine Koelewijn. ,,We willen een gemeenschap zijn in de samenleving. Door in een kerkgebouw samen te komen, creëer je toch weer een kerkclubje. Dat willen we nu juist niet. Daarnaast is het gebouw te groot voor ons."