Doetinchemse Heleen Smit publiceert tweede thriller in korte tijd: ‘De drang naar spanning zat er altijd al in’

Kunstuitle­ner Rob hoopt mensen weer snel de ribbels in de verf te laten zien: ‘Sommigen verklaren me voor gek omdat ik zo positief blijf’

1 april De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen en musea verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, hopend op betere tijden? Ze vertellen hun verhaal. Vandaag: Rob ter Haar, kunstuitlener en lijstenmaker uit Zeewolde.