Doetinchemse horeca stelt uit protest de terrassen open; ‘We zijn weer de pineut’

Voorzitter Ton Heerts van Veilig­heids­re­gio: ‘Blij met versoepe­lin­gen, maar handhaven blijven we doen’

DOETINCHEM - Het is goed dat jongeren weer meer ruimte krijgen in sport en onderwijs, het is goed dat winkeliers weer hun zaak kunnen openen. Dat zegt voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) namens de burgemeester van de 22 aangesloten gemeenten. Hij heeft er begrip voor dat andere sectoren nog gesloten moeten blijven.

14 januari