Doetinchemse jongens vinden portemonnee van Brabander tussen zwerfvuil

Tamara Tijdink, de moeder van Willem, plaatste vrijdag een foto van het jonge duo met portemonnee op Twitter en Facebook. Dat leverde onmiddellijk een stroom aan reacties op en op beide platforms werd de oproep meer dan zevenhonderd keer gedeeld.



Onder het bericht verschenen veel tips hoe de eigenaar kon worden opgespoord. Bijvoorbeeld door 1 cent over te maken op de bankrekening en daarbij het telefoonnummer te vermelden. Of door op de OV-chipkaart te kijken en dat nummer door te geven aan de NS.



Binnen twee uur

Het duurde niet lang voordat de rechtmatige eigenaar zich meldde. ‘Gelukt! In minder dan twee uur hadden we de eigenaar van de portemonnee gevonden en vanmorgen kwam hij ‘m ophalen’, meldde Tijdink zaterdagmiddag in een update op Twitter en Facebook.



De twee eerlijke vinders kregen een ‘mooie beloning’ van de Brabantse portemonnee-eigenaar.