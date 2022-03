Doetinchemse kapel middelpunt van opvang voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Alleen een groot hart is niet genoeg’

Inmiddels zijn er vijftig à zestig woonplekken beschikbaar in Doetinchem en Bronckhorst. ,,De eerste vluchtelingen zijn al ondergebracht”, zegt Henry Wijnroks, coördinator van de vorige week opgerichte stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst Doetinchem (TOBD). ,,We weten ook dat er wat vluchtelingen waar al een onderkomen voor is, onderweg zijn naar Doetinchem. Eind van de week is 20 procent van de huidige plekken ingevuld. We verwachten een flinke toestroom.”



De Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg is beschikbaar gesteld door de Protestantse Gemeente Doetinchem. Behalve de ruimte in de kerk horen daar ook kantoorruimtes bij.