Doetinchemse kazemat mogelijk topje van archeologische ijsberg

Deze buitenpoort - onderdeel van de Hamburgerpoort, tot 1860 een van de vier toegangspoorten naar de binnenstad van Doetinchem - is in 1998 blootgelegd. Dit gebeurde voorafgaand aan de bouw van de huidige ANBAmro op de hoek van de Terborgseweg en de IJsselkade.



,,Blijkbaar is iedereen dat weer vergeten’’, zegt Guus Dinkla, die samen met nog wat mensen destijds een archeologische werkgroep vormde en onderzoek deed. Dinkla schreef er tien jaar later over in zijn boekje Doetinchems Verleden Leven.



In het boekje staat een foto waarop een metershoge ronde muur is te zien. ,,Dat is de muur van een van de twee torens van de buitenpoort’’, zegt Dinkla. ,,De gevonden kazemat heeft denk ik onder de brug gezeten die vanuit de buitenpoort over de buitenste gracht liep.’’ Er liepen ter verdediging twee grachten rond de stad. De kazemat zou dateren van rond 1530.