Doetinchemse kazemat onder glasplaat? 'Magertjes, er zit veel meer in’

Jurist uit Aalten beleeft gouden tijden dankzij zaken rond huishoude­lij­ke hulp

13:14 AALTEN - Kevin Wevers, de man achter bureau Jurist Wevers in Aalten, verdient er een dik belegde boterham mee: beroepszaken tegen gemeenten inzake de aangevraagde huishoudelijke hulp. Wevers staat z'n cliënten bij op no cure, no pay-basis. Verliezende gemeenten moeten hem de proceskosten betalen. “Ik hoef er niet eens zoveel moeite voor te doen. Een zaak over huishoudelijke hulp, die winnen we. Bam!"