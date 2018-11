Doetinchemse kazemat voorlopig weer onder de grond

Miljoenen voor Achterhoek, Hardenberg en Urk

18 november Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het ‘maritiem cluster’ rondom Urk en 20 miljoen in de leefomgeving en het woningaanbod in de Achterhoek. Ook Hardenberg kan rekenen op investeringen. De projecten maken deel uit van zogeheten ‘regiodeals’, waarvan er in Nederland in totaal twaalf zijn gesloten.