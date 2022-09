Doetinchemse kazematten alleen virtueel te bekijken: ‘Zonde dat je zoiets bijzonders niet zichtbaar maakt’

Inloophuis volle kracht vooruit; ‘er is zoveel meer als kanker op je voordeur klopt’

DOETINCHEM – In 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor corona, trok het Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem 1.900 gasten. Dat aantal wordt dit jaar niet gehaald. ,,We zijn pas in april open gegaan, maar in 2023 willen we weer op het oude niveau zitten’’, zegt manager Maria Wolterinck uit Lievelde.

