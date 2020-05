Doetinchemse kroegbaas Hiddink heeft zijn twijfels bij harde acties

Meyer zelf heeft geen twijfels meer, zo blijkt uit advertenties in het Financieele Dagblad en verhalen in diverse kranten. Als de overheid geen passende maatregelen neemt in de zin van meer geld en subsidies voor de horecaondernemers, dan kan hij niet anders dan het heft in eigen handen nemen.

Boerenopstand

,,Ik snap zijn frustratie en zorg’’, zegt Hiddink. ,,Maar zomaar de deuren van je café openen? Zonder toestemming van de regering of het RIVM? Alleen als het tot een soort boerenopstand komt, een massale protestactie, dan wil ik misschien meedoen. Anders zeker niet. Dan heb ik alleen maar stress.’’



Het wordt sowieso lastig, stelt de Achterhoeker, om open te gaan als tegelijk moet worden toegezien op de naleving van de anderhalvemetermaatregel. ,,In een winkel gaat dat misschien nog, maar niet in de meeste cafés. Dan moet ik steeds alles ontsmetten en iemand bij de deur zetten die iedereen in de gaten houdt.



Ben ik alleen maar met die flauwekul bezig. Voor de mensen die even gezellig een biertje willen drinken, is het ook niet te doen. In dat geval blijf ik liever nog een maand langer dicht.’’



Het heeft ook geen zin, zegt hij, om zijn zaak coronaproof te maken. ,,Moet ik dan tegen een gast na een uur zeggen dat zijn tijd erop zit? Dat iemand anders zijn plek wil innemen? Coronaproof betekent voor ons dat we nog maar 20 tot 25 mensen binnen en op het terras kunnen hebben in plaats van 60 tot 70 gasten. Dat loont echt niet.’’