Doetinchemse kunstenaar Amit Bar toont het blote vrouwenlichaam als visueel genot

Onlangs tikte hij daar de 10 miljoen views aan en dat is best een prestatie voor een kanaal dat niet openbaar te bereiken is, maar alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers.



Had u ooit kunnen dromen dit aantal te bereiken, nadat YouTube in 2017 drie video’s verwijderde waarin naakte vrouwen te zien waren?

,,Er zijn mensen die miljoenen views trekken met één filmpje over hoe je nagels moet lakken. In dat opzicht stelt mijn aantal weinig voor. Maar ik ben er wel trots op, ja, zeker omdat je ingelogd moet zijn om de video’s te zien. Daarmee is mijn publiek beperkter. Maar belangrijker dan het aantal vind ik de reacties van mensen onder mijn video’s. Die zijn bijna allemaal positief en dat streelt mij. Want ik maak mijn kunst niet om mezelf bezig te houden, maar om een visueel genot te creëren. Het doet me deugd dat dat lukt.’’