Doetinchemse minima krijgen ook volgend jaar een gratis kerstdiner: ‘Hopen op een regionale actie’

Last minute een gratis kerstboom ophalen in Doetinchem; anders gaan ze de container in

DOETINCHEM - Iemand nog een kerstboom nodig? Of misschien een tweede exemplaar, voor in de tuin, op de slaapkamer of in de hal? De Praxis aan de Havenstraat in Doetinchem bleef met een restant van zo'n tachtig bomen zitten toen de zaak vanwege de coronamaatregelen moest sluiten.

23 december