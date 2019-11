Doetinchemse ondernemer kan niet mee in Black Friday-geweld ketens: ‘We doen het op onze eigen manier’

Black Friday is een ding in Doetinchem. Tijdens een snelle wandeling door de Hamburgerstraat zijn de uithangborden met daarop de woorden ‘Black’ en ‘Friday’ niet op één hand te tellen. Hoewel Black Friday traditioneel gezien slechts één dag is, lijken de grote ketens al een week lang Black Friday te hebben. Bij de kleinere ondernemers is het de hele week rustig geweest. Nergens was ook maar iets van een postertje te zien, tot vrijdag. Waarom dat is leggen drie Doetinchemse winkeliers hieronder uit.