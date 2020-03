Doetinchemse ondernemers starten online gezamenlijke bezorgdienst

De inmiddels gesloten horecagelegenheden kunnen via de nieuwe website hun maaltijden aanbieden: om thuis te bezorgen of om af te halen bij een centraal punt in Doetinchem. Winkeliers kunnen ook gebruik maken van de nieuwe site en er hun producten te koop aanbieden.

Het idee voor deze lokale site is afkomstig van ondernemer Rolf Winter, eigenaar van Met Gezond Boerenverstand. Hij is al actief in Doetinchem met lokale kerstpakketten. ,,Toen ik zondagavond hoorde dat alle horecazaken per direct dicht moesten, ben ik meteen gaan denken: wat kunnen we doen? Want dit is natuurlijk dramatisch voor al die ondernemers”, zegt Winter. Hij werd getipt door wethouder Ingrid Lambregts die een vergelijkbaar initiatief in Deventer had gezien.