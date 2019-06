Doetinchemse schoenenzaak Brinks bestaat al 100 jaar tussen de historie

,,Dit pand heeft een bijzondere uitstraling’’, zegt Mulder. ,,Maar ik heb er altijd nuchter in gestaan. Ik moet hier in de eerste plaats mijn kost verdienen. En dat lukt me al 42 jaar op deze plek.”



Er is nóg een opmerkelijk historisch detail: Brinks bestaat honderd jaar. Vader Brinks begon in 1919 een schoenmakerij in de buurt van de Veemarkt. In 1930 volgde een verhuizing naar een winkel in de Hamburgerstraat en later dat decennium naar de huidige plek. Op 21 maart 1945 werden meerdere panden in de Hamburgerstraat door bommen getroffen, maar bleef het pand met de klokgevel gespaard.