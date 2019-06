Doetinchemse stadszegel uit 1273 duikt op in Groenlo

DOETINCHEM - Een stadszegel van Doetinchem uit 1273 is recent gevonden in het stadsarchief in Groenlo. Het bestaan van de een na oudste zegel van Doetinchem was bekend. Onder meer historicus L. A. J. W. baron Sloet heeft over de zegel gepubliceerd in zijn Oorkondenboek deel II. Onbekend was waar de zegel zich bevond.