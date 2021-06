Doetinchemse studenten bekijken duurzame ontwikkeling van Achterhoekse landbouw: ondergrondse wifi tegen stikstof

Minister Van Ark snapt onrust over ziekenhuis Zutphen, maar: ‘We moeten vooruit kijken’

2 juni Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) kan de zorgen over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen niet wegnemen. Nadat Gelre ziekenhuizen in de Stentor liet weten niet uit te sluiten dat er afdelingen gaan sluiten, werden er Kamervragen gesteld aan de minister over de ziekenhuisvestiging in Zutphen. Van Ark is vervolgens in gesprek gegaan met Gelre ziekenhuizen. Veel duidelijkheid brengt dat niet.