Doetinchemse supercarrousel begint met tijdelijke verhuizing AH op De Huet

De AH wil tijdelijk naar een nieuw gebouw op Bedrijventerrein Keppelseweg aan het Zaagmolenpad, waar het een winkel krijgt van circa 2.300 vierkante meter.



,,We moeten de huidige winkel op De Bongerd op De Huet sneller verlaten dan gedacht”, zegt de woordvoerder van de Gelders Have Groep in Didam, waaronder achttien vestigingen van Albert Heijn vallen, merendeels in deze regio. ,,De winkel op De Huet voldoet niet meer. Er moet onder meer een koelsysteem in dat voldoet aan nieuwe wetgeving. Dit zou een investering worden in een winkel die we verlaten. Daarom kiezen we ervoor tijdelijk naar het Zaagmolenpad te gaan. Dat pand moet nog worden gebouwd: de vergunning ligt ter inzage. We hopen er in de loop van 2021 in te trekken.”