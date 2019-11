Doetinchemse verzamelaar verzorgt grote expositie van zijn Meccano-collectie in Zelhem

DOETINCHEM/ZELHEM - Hij was er in zijn jeugd gek op. Koos van Reesch (70) speelde maar wat graag met het constructiespeelgoed Meccano. Eén nadeel: het was heel duur. Een klein doosje was al luxe. ,,Je had ook grote houten kisten”, zegt hij. ,,De allergrootste, de kist 10, kostte 695 gulden. Die kon je alleen krijgen als je vader bankdirecteur was.”

Voor Van Reesch bleef het bij kleine doosjes. Na zijn kindertijd verkocht hij alles voor een paar tientjes. Veertig jaar later kwam hij op een beurs weer in aanraking met Meccano. Nu kon hij zo’n grote kist wél betalen. De Doetinchemmer begon met verzamelen. Op zolder staan inmiddels ruim tweehonderd dozen.



Om zijn passie te delen, sloot hij zich aan bij het Meccano Gilde Nederland, een club van vijfhonderd liefhebbers die de hobby van weleer in leven willen houden. Dat doen ze met tentoonstellingen door het hele land. Zaterdag is er – op initiatief van Van Reesch – voor het eerst één in Zelhem.

Alle liefhebbers verzamelen in Zelhem

Bouwers uit heel Nederland en België komen hiernaartoe. In de zaal van Het Witte Paard 2.0 zijn onder meer werkende hijskranen, vrachtwagens en treinen te zien. Ook kunnen bezoekers verzamelstukken uit de periode 1900-1979 bekijken, de jaren waarin Meccano in Engeland is geproduceerd. Anno 2019 is het bedrijf in Canadese handen.

Van Reesch is zelf geen bouwer, maar een pure verzamelaar. ,,Voor mij is het een soort vervulling”, verklaart de man, die zijn allereerste Meccanodoosje ooit als 6-jarige van zijn vader kreeg. ,,Die impact was groot”, zegt hij. ,,Er was in die tijd niks. Er was nog geen tv. Dit was hét speelgoed.”

Veel te wensen over

Met de inhoud van zo’n klein doosje Meccano kon je een molentje of tuinbankje bouwen. Omdat het zo duur was, bleef er in die kinderjaren vooral veel te wensen. ,,Wat je graag wilde kon je niet krijgen”, zegt Van Reesch. ,,Je ging altijd bij vriendjes spelen die meer hadden. Nu ga ik voor de krenten in de pap.”

Een ‘kist 10’ hebben was destijds niet voor te stellen. Nu heeft Van Reesch een heel aantal kisten vol Meccano-onderdelen, allemaal compleet en origineel. Je kunt er tientallen dingen mee bouwen. Van dorsmachine tot tank of bus, maar ook de Eiffeltoren.

Jeugd erbij betrekken

In huize Van Reesch staat in de keuken een originele verkoopkast uit 1928, want je kon in winkels ook losse onderdelen kopen. Thuis gaat het geregeld over zijn grote hobby en over de tentoonstellingen. ,,Mensen die ik erover vertel, vroegen vaak: ‘Waarom hou je zoiets niet eens hier in de buurt? Dan kom ik met mijn kinderen en kleinkinderen’.”

De jeugd erbij betrekken is precies wat het gilde graag wil. ,,Door Meccano leerde je omgaan met techniek”, zegt Van Reesch. ,,Het was richten, uitlijnen, allemaal techniek van de bovenste plank. Dat inzicht ontbreekt tegenwoordig vaak. Vraag iemand maar eens wat een differentieel is.”

Op de gratis toegankelijke beurs in Zelhem is een speciale techniekhoek voor kinderen. De zaal is zaterdag 23 november open van 10.00 uur tot 15.00 uur. ,,Het is een testcase”, zegt de Doetinchemse Meccanoman. ,,Bij succes worden het volgend jaar misschien meerdere dagen.”