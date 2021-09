Doetinchemse zanger Erik Hagelstein door naar finaleronde The Voice Senior

De tweede coach Gerard Joling vaardigde de Italiaanse zanger Tollak Ollestad en de drie Molukse vocalisten van The Soul Brothers af. De twee andere coaches, Ilse de Lange en Frans Bauer, bepalen in de uitzending van volgende week vrijdagavond hun kandidaten voor de volgende ronde.



Nog weer een week later, vrijdag 8 oktober, strijden de acht overgebleven finalisten voor de prijzen. De uitzending begint die avond om 20.00 uur.



De 60-jarige Hagelstein zingt al vanaf zijn 16de in verschillende bands en heeft in de afgelopen vier decennia op vele tientallen verschillende podia gespeeld. Behalve zanger van zijn eigen Joe Cocker-tribute Cry me a River Band (sinds 2015) is hij ook actief voor deze krant als journalist en columnist.