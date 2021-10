Dojok-reünie in Doesburg rap uitverkocht: ‘Weer even terug in de jaren 80 en 90’

Bezoek een willekeurige verjaardag van veertigers en vijftigers in Doesburg en de kans is groot dat het gesprek al snel over Dojok gaat. Zeker als er een borrel wordt gedronken. Het jongerencentrum was in de jaren 80 en 90 een begrip in de Hanzestad; op vrijdagavond en zondagmiddag ging je naar Dojok. Dan telde je mee. Punt.