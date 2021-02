Dolf haalde Golden Earring in 1976 naar Winterswijk: ‘Bluf, ballen en balorigheid’

Alles is in plakboeken en mappen opgeborgen. Dolf Ruesink (68), journalist in ruste, boekenschrijver en muziekkenner bij uitstek, laat niet graag iets over aan het toeval. Laat staan aan de vergetelheid. Als liefhebber raakt het hem dat rockband Golden Earring noodgedwongen stopt, omdat gitarist en componist George Kooijmans lijdt aan de spierziekte ALS.



Hij is in 1976 pas 23 jaar, heeft ervaring als programmeur van jongerencentrum Eucalypta en schrijft regelmatig over popmuziek, als Ruesink een telefoontje krijgt van Rob Gerritsen. Broer van bassist Rinus en vanaf de oprichting vijf jaar daarvoor manager van de dan al zeer succesvolle band.



,,Rob vroeg: ken jij in de Achterhoek niet een boerderijtje of een vakantiepark waar we een week lang kunnen logeren? Als voorbereiding op een toer, eerst in Nederland, daarna in Amerika.”