Dominee Eveline Struijk viert Kerstmis vooral online: ‘Ik denk dat ik maar over Mozes en het morrende volk ga preken’

Eveline Struijk is dominee in Eibergen. Extra druk is ze normaal gesproken vooral in de periode voor de kerstdagen. Maar nu, met de lockdown en de andere coronamaatregelen, is het knap rustig. Ze windt er geen doekjes om. „Het is echt balen, dat we nu al voor de tweede keer zo kerst moeten vieren.” Niet dat ze het niet snapt, want ze is ook absoluut niet van plan om tegen de regels in toch diensten te gaan houden. „Dat is onverantwoord. Je wilt toch niet meewerken aan de verspreiding van het virus?”