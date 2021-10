Dominee Henriëtte Bouwman verlaat De Wijngaard: ‘Ik ga mensen missen’

Een dominee die in alle openheid midden tussen de mensen staat, zó wil Henriëtte Bouwman (50) zijn. „Als predikant ben je deel van de gemeente”, zegt ze. „Dat ik daar nou toevallig voor sta in een toga maakt geen verschil. We hebben een opdracht waar we samen gestalte aan mogen geven. Met het team, de kerkenraad, de vrijwilligers. Misschien gaat niet alles zoals je zelf had bedoeld, maar het is geven en nemen. Soms wat meer op mijn strepen staan had gekund, maar zo ben ik niet. Juist het samengevoel vind ik belangrijk.”