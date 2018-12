Domus opnieuw ter sprake in gemeenteraad Doetinchem

Eerder spraken inwoners van Wehl en ook onder meer de de directeur van het Leger des Heils in tijdens een beeldvormende raad op 30 oktober. Tien insprekers deden toen in het openbaar hun zegje nadat de Domus (waar onder meer daklozen en verslaafden huizen) in de zomer onder vuur was komen te liggen door een aantal incidenten. De Domus zit vanaf augustus 2011 in Wehl en werd met de nodige scepsis ontvangen door de dorpsbewoners. Lange tijd viel de overlast mee, maar vanaf 2015 blijkt er een toename van meldingen.