Domus wil voor eind van dit jaar weg uit Wehl

Dat het Leger des Heils voor 2020 wil stoppen met de Domus, die aanvankelijk begon als opvang voor daklozen, staat in de nieuwsbrief van de organisatie. De brief wordt deze week in het dorp verspreid. ,,We willen de vijftien cliënten die in het pand wonen zoveel mogelijk in de regio Doetinchem onderbrengen", zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. ,,Dat willen we doen bij diverse zorginstanties. Waar ze precies komen weten we nog niet.”